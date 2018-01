myCharge şirketinin, All Powerful olarak adlandırılan powerbank tv çalıştıracak...

MyCharge şirketinin All Powerful isimli yeni Powerbak 20.000 mAh kapasitelidir. Her koşulda, her türlü cihazı çalıştırmayı hedefleyen powerbankın üzerinde bütün klasik USB çıkışları bulunuyor.

Bunlara ilaveten arkasında iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X içinde 10W gübünde kablosuz şarj deteği bulunuyor. 65 watt AC fiş çıkışına sahip olan powerbank, 32 inçlik bir televizyonu kolaylıkla çalıştırabilir.

Cihaz 3,350 mAh - 20,000 mAh arasında 6 farklı modele sahip firmanın bir ürünü aracınızın biten aküsünü doldurmak için kullanılıyor ve 6600 mAh güce sahip ürünün adı Adventure Jump Start.



