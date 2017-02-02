Tuzla Bizi Nusr-et!

Nusr-et deyince aklımıza gelen Nusret'in kahvaltıda dahi bonfile yemesi öğle yemeğinde bir güzel kuzu çevirme akşam yemeğinde ise masa dolusu kobe etleri saç kavurmalar da değil mi ? Yanlış Nusret Gökçe vejeteryan evet evet kesinlikle et yemiyor.

Adından oldukça söz ettiren Nusret Takipçisi her geçen gün artmaya devam ediyor. Ünlülerden tweet yağmaya devam ederken Rihanna'nın Nusret baskılı tshirt'ü bir hayli şaşırtmaya devam ediyor. Kendisinin de dile getirdiği gibi bu yerlere geleceğini tahmin etmezken Tommy Hilfiger mağazasından içeriye giremezken şimdilerde Thomas Hilfiger'le dostluğu pek bir sıcak. Son zamanlar da havanın oldukça soğumasıyla Nusret'e "Tuzla bizi Nusret" diye baya espri de yapılıyor.

Nusret ülkede bir hayli sevilirken esprilerini de Ünlü Şarkıcı Bruno Mars'tan tutun da pek çok futbolcu ve sanatçı dahi esprisini yapmaya devam ediyor. Allah herkese Nusr-et şansı versin biz et kessek annemiz sen evde kalacaksın derken Nusret Mesut Özil ile Lady Gaga ile birlikte fotoğraf çekiyor Şansla bizi Nusret!

Nusret'in Tuz serpme hareketiyle oyun bile yapıldı Android işletimli telefonlar olmak üzere tasarlandı Yoksa siz o oyunu henüz keşfetmediniz mi?