JioPhone kullanıcıları için destek getirecek olan Facebook KaiOS sürümü üzerinde çalışıyor.

JioPhone son derece ygun fiyatıyla Hindistan gibi kalabalık bir ülkede popüler olarak kullanılıyor. Reliance Jio'nun tanıttığı popüler JioPhone, yazılımını KaiOS'ta çalıştırdı.

KaiOS bir süredir varlığını sürdürdü, ancak Hintli telekom operatörü Reliance Jio, geçen yıl 'ücretsiz' JioPhone'u seçtiği için KaiOS'u seçti. Jio'nun çektiği göz önünde bulundurulduğunda, insanlar büyük teknoloji şirketlerini uygulamalarını bu yeni platforma getirmelerini bekliyordu ve Google'ın Asistan'ı ve son olarak da Facebook uygulamasını KaiOS'ta başlatmasıyla gerçekleşti. Şimdi, en son raporlara göre, WhatsApp KaiOS üzerinde çalıştırmak için bir yerli uygulama geliştiriyor.

KaiOS bir süredir varlığını sürdürdü, ancak Hintli telekom operatörü Reliance Jio, geçen yıl 'ücretsiz' JioPhone'u seçtiği için KaiOS'u seçti. Jio'nun çektiği göz önünde bulundurulduğunda, insanlar büyük teknoloji şirketlerini uygulamalarını bu yeni platforma getirmelerini bekliyordu ve Google'ın Asistan'ı ve son olarak da Facebook uygulamasını KaiOS'ta başlatmasıyla gerçekleşti. Şimdi, en son raporlara göre, WhatsApp KaiOS üzerinde çalıştırmak için bir yerli uygulama geliştiriyor.

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