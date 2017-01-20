Türkiye'de geliştirilen Eluvium şifreleme programı ilk yerli hizmet olarak karşımıza çıkıyor..

Eluvium şifreleme yazılımı askeri standartlarda 256 bit şifreleme yaparak önemli verilerinize erişimi, üçüncü taraflar tarafından düzenlenmesini ve görüntülenmesini engelliyor. Veri hırsızlığının önüne geçmek için geliştirilen Eluvium ile artık tamamen yerli bir şifreleme yazılımımızın olması özellikle ülke siber güvenliği açısından dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak bir uygulama. Eluvium şifreleme yazılımı AES, Serpent, CAST6 ve Twofish gibi güvenilir şifreleme algoritmalarını kullanarak veri güvenliğini sağlayabilmektedir.

Ayrıca Eluvium şifreleme yazılımıyla kombo şifreleme özelliğini kullanarak dosyalarınızın güvenliğini arttırabilirsiniz. Eluvium şifreleme yazılımının en güzel özelliklerinden birisi de herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan şifreleme yapabilme ve dosyaların güvenliğini sağlayabilmek.

Eluvium‘un diğer özellikleri de yazılımın kendi içinde bulunan güncelleme eklentisiyle Eluvium‘a gelen güncellemeleri kolayca yükleyebiliyorsunuz ve Eluvium‘un sahip olduğu dosya koruma modülü de hırsızlık gibi durumlarda veri güvenliği için karşı önlem alabiliyorsunuz. Eluvium şifreleme yazılımında bulunan Disk Wipe özelliği size diskinizde silinmiş olan dosyaları geri kurtarma ve veri kurtarma işlemleri gibi durumların önüne geçme şansı veriyor.