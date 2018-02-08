Türkiye.gov.tr yeni eklenen özelliği yüzünden çöktü. E-Devlet uygulamasına yeni gelen özellik haberimizde...



Türkiye.gov.tr sitesi çöktü. E-Devlet olarak bilinen türkiye.gov.tr bugün ögle saatlerinde aşırı kullanımdan dolayı çöktü ve şu anda erişilmez durumdadır.

Bugün yaşanan çöküşün nedeni ise yayınlanan 1800'lere dayanan soyacağınızı görmenize yarayan yeni sistemdir. Aşırı yüklenme ne zaman biter bilinmez ancak şuanda site üzerinden hiçbir işlem yapılamıyor ve daha bir süre de yapılmayacak gibi görünmektedir.

Sizde soyunuzun nereden geldiğini merak ediyorsanız Türkiye.gov.tr'ye girip nüfus cüzdanı bilgilerinizle siteye giriş yapıp bilgi alabilirsiniz.



Siz soyunuzun nerden geldiğini merak ediyor musunuz?