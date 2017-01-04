Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu Türkiye'de kullanılan bilgisayarlardaki işletim sistemlerinin korsan orijinal oranı hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de bilgisayar kullanımlarında en çok tercih edilen işletim sistemi Microsoft tarafından sunulan Windows işletim sistemi olurken Türkiye pazarı ile ilgili yapılan araştırmalar oldukça dikkat çekti. Torrent ve illegal uygulamaların kullanım oranlarının oldukça yüksek olduğu Türkiye'de, yapılan araştırmalara göre Microsoft ürünlerinin yüzde 62’si lisanslı.

Yüzde 38 Kopya!

Kalan işletim sistemlerinin yüzde 38'i ise kopya ürün olarak illegal bir şekilde kullanılıyor. Bu bakımdan yüzde 38'lik bir bölümün güvenlik açısından oldukça tehlikede olduğunu söyleyen Murat Kansu, lisanssız ve sahte ürün kullanımının sanıldığı kadar basit bir işlem olmadığını ve bilgisayarlar üzerinden çeşitli mağduriyetlerin yaşanabileceğini söyledi.

Siber Saldırıda Türkiye Liderler Arasında!

Kansu, Avrupa'nın en çok siber saldırı alan ülkelerden bir tanesinin Türkiye olmasının tesadüf olmadığını ve kullanıcıların güvenlik noktasında ihmalkar davranması nedeniyle bu tip saldırıların yaşandığını söyledi. Uygulamanın sahte ve güncel olmaması saldırılara karşı bilgisayar sistemlerini daha da açık hale getirirken Murat Kansu yaptığı açıklamada özellikle son yıllarda siber güvenlik konusunda kullanıcıların ve kurumsal firmaların gerekli önlemi alması gerektiğini aksi halde çok ciddi mağduriyetlerin yaşanabileceğini belirtti.

Kopya takip etme noktasında Microsoft’un şu anda yetersiz kaldığını da itiraf eden Murat Aksu, kullanıcıların bu konuda sağduyulu davranması gerektiğini söyledi Murat Kansu aynı zamanda ürünün kopya olarak kullanılmasının suç teşkil ettiğini belirtti.