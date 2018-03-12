İçişleri Bakanlığının Uber için yen bir tasarı hazırladığı meydana çıktı. Uber trafikten men cezası alacak...

Ülkemizde Uber sürücülerine olan saldırılar günden güne çoğalıyor. Taksilerin uyguladığı tahiş fiyatlar yerine Uber'i seçerek daha az ödeyen kullanıcılar içim maalesef kötü haber geldi.

Elde edilen bilgilere göre; İçişleri Bakanlığı, Uber için yeni bir tasarı hazırladığını duyurdu. Yeni kanun tasarısına göre; D2 belgesi ile taksi hizmeti veren araçlar trafikten men edilecek. Bu araçlar arasına Uber'de yerini alıyor.

Kanun tasarısı yasallaşırsa eğer, izin belgesi dışında faaliyet gösteren Uber ve benzeri araçlar idari paza cezasının yanında 30 gün boyunca trafikten med cezası alacak.

Taksicilerin sürekli şikayetçi olduğu Uber servisi için yapılan bu düzenlemenin nasıl bir geri dönüşü olacağı merak ediliyor. Teknolojik açıdan globelleşmeye başladığımız bugünlerde Uber'a yapılacak olan bu yaptırım pek iyi izlenim bırakmayacaktır.



Siz Uber kullanıyor musunuz?