Ülkemizde 3 farklı model ile birlikte piyasaya giren ve gayet olumlu etkiler alan Alcatel, yeni telefonu için gün sayıyor. Idol 5S'in teknik özellikleri sızdırıldı.

Ülkemizde Idol 4, Pop 4S ve Shine Lite modelleriyle piyasaya giriş yapan şirket 2017 yılında sunacağı yeni telefonla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Geekbench testlerinde ortaya çıkan orta seviyede konumlandırılması beklenen telefonun performansının son derece iyi olması bekleniyor. Bununla birlikte üst seviye performansına rağmen fazla pahalı olmayacak.

Alcatel Idol 5S'in özellikleri!

Ortaya çıkan ayrıntılar göre cihaz MediaTek Helio P20 olarak bilinen MT6757 işlemcisine sahip olacak olup MT6757CH kod adıyla gelecek olması akıllara Helio R20'nin özel bir versiyon olduğunu işaret ediyor. Bununla birlikte 3 GB kapasiteli bir belleğe ve 8 çekirdekli işlemciye sahip olması beklenen Alcatel Idol 5S, 1.7GHz hızıyla gelecek.

Android 7.0 ile gelmesi beklenen telefon benchmark testinde 824 puan almı durumda. Tek çekirdek 3421 olarak da çoklu çekirdek performansı sergilemektedir.

Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen Alcatel Idol 5S telefonunun microSD kart desteğine, ön kapağında 8 MP, arka kapağında 16 MP kamera detaylar ile gelmesi bekleniyor. 32 GB/64 GB depolama seçenekleri bulunduran cihazın 5.7 inç 2K yada Full HD AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor.

Alcatel Idol 5S'in fiyatı hakkında henüz bir bilgi yok ancak elimize bu bilgi geçtiğinde sizlerle paylaşırız. Ancak yüksek bir fiyat beklenmediğini belirtmekte fayda var.

Alcatel Idol 5S'i siz nasıl buldunuz?