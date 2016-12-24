Türkiye'ye Özel Emoji Klavyesi!

Mesajlaşma uygulamalarında ve sosyal medya ağlarında kişilerin sıklıkla kullandığı ve popüler durumda olan emojiler için özel klavyeler kullanılıyor. Türkiye'deki kullanıcılara yönelik oluşturulan yeni bir klavyesi son dönemlerde oldukça ilgi çekti.

Türkiye’ye Özgü Simgeler Var!

Emojiler arasında çeyrek altın, simit, sucuklu yumurta ve Türk kahvesi gibi Türkiye'ye özel ve oldukça popüler durumda olan kavramlar kullanılırken bu emojiler ile donatılan klavye Türkiye'deki kullanıcıların mesajlaşmada ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda. Emojiler ile ilgili yapılan paylaşımlarda dünya genelinde her gün günlük 6 milyar emojinin paylaşıldığı ifade edilirken geliştirilen yeni emoji klavyesinin mimarı 31 yaşındaki girişimci Deniz Hotamışlıgil oldu.

Türkiye’nin ilk yerel emoji klavye olma özelliğini taşıyan bu proje ile birlikte kullanıcılar emoji klavyesini cihazlarında kullanabiliyor. iOS işletim sistemi ile uyumlu bir şekilde kullanıma sunulan yeni emoji klavyesinin kısa süre içerisinde Android versiyonun da piyasada yer alması bekleniyor. Bu açıdan popüler simgelerin mesajlaşmalarda kullanılması ve Türkiye'ye özel emojilerin paylaşılması adına kişilerin App Store üzerinden indirme yapması yeterli olacak.

Asker, polis, nazar boncuğu gibi pek çok farklı ikonun bulunduğu emoji klavyesinde kişiler kendilerine özel pek çok farklı emojiyi kullanabilecek.