Motorola, Turkcell'den Motorola Moto Z2 Play alan kişilere harika bir kampanya sunuyor...

Akıllı telefon sektöründe hızla büyüyen Motorola, Turkcell ile yepyeni bir kampanyaya imza atıyor. Turkcell mağazalarından kontratlı olarak Motorola ailesinin yeni gözdesi olan Moto Z2 Play alana, güçlü sesi ve şıklığı ile Moto ailesinin en sevilen modlarından JBL Sounboost hoparlörünü hediye edecek.

15 Ocak'ta başlayan kampanya kapsamında Moto Z2 Play akıllı telefonu, Turkcell mağazalarından kontratlı olarak alan aboneler ücretsiz olarak JBL Sounboost hoparlör sahibi olacaklar. Genel kampanya katılım koşullarını yerine getiren aboneler 12, 24 veya 36 ay taksit seçeneği ile kampanyadan faydalanabiliyor. Moto Z2 Play’i güçlü stereo sesle canlandıran JBL Soundboost hoparlörün hediye edildiği kampanya 15 Mart 2018 tarihine kadar sürüyor.

Akıllı telefon pazarında birbirinden farklı modlarıyla rakiplerine fark atan Moto Z2 Play, inceliği, şıklığı ve performansıyla göz dolduruyor, JBL Soundboost hoparlör de güçlü sesiyle telefonu canlandırıyor.



Siz Motorola'nın hediyesini beğendiniz mi?