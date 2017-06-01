1994 yılında kurulan mobil operatör Turkcell'in Güney Afrikalı MTN Turkcellaleyhine açılan 4.2 milyar dolarlık yolsuzluk davası kabul edildi.

İlk olarak 2012 yılında Johannesburg merkezli telekom operatörü MTN'yi yolsuzluk ve rüşvet yoluyla kazandığı ihale dolayısıyla dava etmiş fakat MTN, aleyhine yapılan tüm suçlamaları da reddetmişti. Ancak o zamandan bu zamana ihale sürecinden 8 yıl sonra açılan dava ABD mahkemelerinden düşmüştü.

Yasal çekişmelerin yaşanmış olduğu Güney Afrika'ya taşınan mahkeme Turkcell'in talebini bu sefer olumlu olarak karşıladı bununla birlikte davayı kabul etti. Turkcell Başkan Yardımcısı Serhat Demir, konuyla ilgili açıklama yaparak ‘Davanın Güney Afrika tarafından kabul edilmesinden dolayı son derece memnunuz’ ifadesini kullandı.

Turkcell'in anlaşmak için olabilecek en erken tarih için baskı yapacağını söyleyen Demir ayrıca Güney Afrika mahkemelerinin önünde savunma yapmak için dört gözle beklediklerini de ekledi. 5 Mayıs tarihinde MTN'nin yaptığı 30 itirazı birden reddetmiş olan Güney Afrika Yüksek Mahkemesi davanın görülme aşamasının da yolunu açmış oldu.

Güney Afrikalı telekom operatörü MTN aleyhine açtığı ve 4.2 milyar dolar tazminat istediği İRAN GSM davasını görme kararı alan Güney Afrika Yüksek Mahkemesinin bu kararı için siz ne düşünüyorsunuz?