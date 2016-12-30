Turkcell T80 Duyuruldu!

Turkcell T80 adı ile piyasaya sunulması beklenen yeni telefon modeli için çift kameranın kullanılacağı iddia edildi. Bugüne kadar mobil sektörde çok fazla ilgi görmese de özellikte Turkcell'i tercih eden kullanıcılar faturaya ek olarak bu telefonları satın alırken yeni piyasaya sunulacak telefonun Turkcell T80 adıyla geleceği ve daha gelişmiş özelliklere sahip olacağı belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan sızdırmalarda ZTE’nin T serisinin yeni üyesi olacak T80 için teknik özellikle de paylaşıldı.

Turkcell T80 Teknik Özellikleri Neler?

Turkcell T80 için en dikkat çeken detay 13 MP ön kamera ve çift arka kamera. Bu açıdan bugüne kadarki Turkcell T serisinin en güçlü üyesinin Turkcell T80 olacağı söylenebilir. Cihazda yer alan diğer özelikler ise şöyle;

Qualcomm Snapdragon 435 çipseti

3 GB RAM

32 GB depolama alanı

13MP / 2MP arka kamera

3D görüntü desteği

5.2 inç Full HD bir ekran

Android 7.0 Nougat

Görüldüğü üzere telefon bugüne kadar piyasaya sunulan versiyonlardan çok daha iddialı bir halde. Üstelik telefon için Android 7.0 Nougat işletim sisteminin tercih edilmiş olması da Android kullanıcıları için cazip bir modelin geliştirilmesini sağlamış. Piyasaya tanıtım sonrasında çıkartılacak telefonun bu yüksek özellikleri ile daha fazla satması da beklentiler arasında.