Dünyanın sayılı operatörlerinin sunabildiği NB IOT'i Turkcell, ülkemizde ticari olarak kullanıma koyacak.

Dar Bant teknolojisi ile akıllı şehirlerde değerleri ölçen sensörler düşük gecikme süreleriyle ölçüm sonuçlarını platforma aktaracak. Bildiğiniz üzere yaşam alanımız gittikçe internetle bağlantılı hale geliyor. Bununla birlikte 4.5G altyapısına yatırım yapmaya devam eden Turkcell, öte yandan 4.5G şebekelerde yeni nesil inovatif uygulamaların kullanımı için gerekli olan NB IOT (Dar Bant-Nesnelerin İnterneti) desteğini Türkiye'de hizmete açan ilk operatör oldu.

Müşterilere yeni teknolojiler sunmak adına sürekli olarak çalıştıklarının altını çizen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, 4.5G’nin devreye girmesiyle birlikte yeni teknolojilerin de hızla hayatımıza girdiğini görüyoruz. Bu yeni teknolojilerin en önemlilerinden biri de Dar Bant - Nesnelerin İnterneti (NarrowBand-IoT). Akıllı şehir uygulamalarının yanı sıra birçok sektörde yenilikçi çözümleri mümkün kılacak olan Dar Bant - Nesnelerin İnterneti ile yakın gelecekte milyarlarca cihaz birbirleriyle haberleşecek. ” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte IoT teknolojisi yaşam tercihinizi direkt olarak etkileyebilecek bir durum haline geliyor. Bu teknoloji sayesinde makineleri hızlı ve efektif biçimde birbiriyle iletişime geçerek şehirlerde yaşamı kolay bununla birlikte daha akıllı hale getiriyor. Diğer yandan bu teknoloji sadece hayatımızı kolaylaştırmak ile kalmıyor bunun beraberinde hayvancılık sektörüne de yenilik getiriyor.

O da şöyle ki; nem ölçümüne göre tarım alanlarının otomatik sulanmasıyla verimin atışı sağlanırken hayvancılık alanında da takip uygulamaları daha kolay hale getiriliyor. Bireysel sağlık ve spor takibi gibi durumları da kolaylaştıracak olan bu teknoloji şnsan sağlığının takibi konusunda da önemli oluyor.

Peki siz 5G için ne düşünüyorsunuz?