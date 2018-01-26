Türk Telekom, müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor...

Türkiye'nin popüler iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, hızlı ödeme, paket değişikliği ve kota takibi gibi hizmetlerle kullancılarına kolaylık sağlayacak Online İşlemler Uygulamasının AppStore'da yer alan son versiyonuyla, bri yeniliği daha müşterilerinin hizmetine sunuyor. Türk Telekom, Apple'ın sesli asistanı Siri ile kullanıcılarına yalnızca sesli komut veerek başka bir numaraya lira gönderme imkanı sunacak.

Kullanıcılar başka bir numaraya Lira gönderebilmeleri için istedikleri kişinin ismini göndermek istedikleri tutarı Siri'yle sesli olarak iletmeleri yeterli olacaktır. Siri ile lira gönderme özelliğini kullanmak isteyenler Türk Telekom mobil hat sahibi Apple kullanıcıları, Türk Telekom Online İşlemler Uygulamasını indirerek bu hizmetten faydalanabilecekler.





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