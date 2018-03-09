Türk Telekom, eski telefonunu getirenlere Galaxy S9 ve S9+'da 4200 TL'ye varan indirimler yapacağını açıkladı...

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S9'u 4.599 TL'den Galaxy S9+'ı ise 5.199 TL'ye yakında Türkiye'de satışa sunacak. Resmi satış öncesinde operatörler, müşterileri için hazırladıkları birbirinden cazip teklikler ile karşımıza çıkmaya başladı.

Türk Telekom, Galaxy S9 ve Galaxy S9+ satın almak isteyen müşterilerine tamı tamına 4.100 TL'ye varan indirim yapacağını açıkladı. Fırsat Bu Fırsat mottosu ile duyurulan bu kampanyadan eski telefonunu getiren Türk Telekom müşterileri faydalanabiliyor.

Eski telefonunu Galaxy S9 satın almak için Türk Telekom'a gelen müşterilere maksimumda 4.100 TL indirim kazanabilecek. Fakat kampanyanın maksimum tutarından faydalanmak için hangi eski telefonu vereceğiniz bilinmiyor.

Türk Telekom çalışanları, eski telefonunuzu inceleyecek, sisteme bilgileri girecek ve sistem otomatik olarak bir fiyat belirleyecek. Daha sonra bu tutar Galaxy S9 veya Galaxy S9+'ın fiyatından düşülecek.



Siz telefonunuzu Galaxy S9 ile değiştirmeyi düşünüyor musunuz?