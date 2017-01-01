Türkiye'de en popüler müzik dinleme platformlarından olan Türk Telekom Müzik için 2016 yılı genel değerlendirmesi yapıldı.

Çevrimiçi müzik dinleme konusunda en popüler uygulamalardan olan Türk Telekom Müzik 2016 yılı itibariyle oldukça önemli bir yılı geride bıraktı. 2016 yılı genelinde müzik platformunda en çok dinlenen şarkılar ile ilgili detaylar paylaşılırken 2016 yılının en çok dinlenen sanatçılar arasında birinci olmayı başaran isim Demet Akalın olarak açıklandı.

Demet Akalın Zirve’de!

2016 yılı genelinde yapılan listelerin büyük bir bölümünde Demet Akalın ilk sırada yer almayı başarırken Türk Telekom Müzik platformda da benzer bir durum yaşandı. Demet Akalın'ın ardından ise ilk beş sıra Hande Yener, Murat Boz, Sıla, İrem Derici, Tarkan yer aldı.

En çok indirilen ve dinlenen albümler konusunda ise Tarkan ilk sırada yer aldı. Tarkan tarafından 2016 yılında çıkarılan Ahde Vefa adlı albüm 2016’da en çok dinlenen albümlerden birisi oldu. 2016 yılında en çok dinlenen ve en uzun süre zirvede kalmayı başaran şarkı ise özellikle 2016'nın ikinci yarı yılı itibariyle konuşulan Aleyna Tilki oldu. Aleyna Tilki, Emrah Karaduman ile piyasaya sunduğu Cevapsız Çınlama adlı şarkısı ile en çok dinlenen şarkıcı olmayı da başardı. Türk Telekom müzik platformunda sadece 2016 yılı içerisinde 711 albümün paylaşıldığı belirtilirken single gibi farklı çalışmalara da yer verildi.