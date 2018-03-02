Tüketici raporunun sunmuş olduğu verilere göre iPhone , akıllı telefonlardaki en iyi kameraya sahip. Bu veriler Amerikan dergisi tarafından yayınlandı.

Amerikan dergisi Consumer Reports, Pazartesi günü Apple ve Samsung gibi üreticilerin beğenisine sunulan son akıllı telefonlarla (Galaxy S9 ikilisi Mart ayında incelenmek üzere) en yeni "En İyi Akıllı Telefon Kameraları" listesini yayınladı. Sonuçlar iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın en iyi üç noktayı aldığı ve Samsung Galaxy S8'in üçlüden biraz geride bulunduğu için, iPhone varyantları için olumlu bir senaryo ortaya koyuyor.

Özellikle Samsung ve Apple dışında ilk 10 listede başka üreticiler yok.

En İyi Akıllı Telefon Kamerası listesine göre 9To5Mac aracılığıyla Consumer Reports, iPhone X'i en üst noktaya, iPhone 8'i ikinci noktaya, ilginç bir şekilde iPhone 8 Plus'ı üçüncü noktaya yerleştirdi. Bunların ardından Samsung Galaxy S8 +, iPhone 7, iPhone 6s Plus, Galaxy S8, Galaxy Note 8, iPhone 7 Plus ve son olarak Galaxy S8 Active yer alıyor.

Bu liste smartphone kamera sıralamasını temsil ederken, Consumer Reports, ilk 10 telefonun performansı arasında asılsız bir farklılık olduğunu belirtiyor. Örneğin, Galaxy S8, Galaxy S8 + ve Galaxy S8 Active arasındaki değişiklikler, aynı kamera sensörlerine sahip oldukları için çok az seviyededir.

Rapor, başka bir şey yoksa, epeyce "popüler olmayan" görüşe sahiptir. Örneğin, Google'ın Pixel akıllı telefonlarından söz etmiyoruz. 2017'de en iyi kameraların bazılarını, iPhone 8'in üstünde yer alan iPhone 8 Plus'ı, ikincisi gelişmiş bir kameraya sahipken açıkça gösteriyor ve iki nesil eski iPhone 6s Plus'ın yerleştirilmesi Galaxy S8'in ve Galaxy Note 8'in üstünde duran şeyler listenin önündedir.