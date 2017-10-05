TRT 4K kanalı Türkiye'de bir ilke imza atıyor ve 4K olarak YouTube'dan canlı yayın yapıyor...

Türkiye'nin ilk 4K yayın yapan kanalı TRT 4K şimdi de yeni bir başarıya adım atıyor. Son zamanlarda yapmış olduğu yeniliklerle dünya televizyonu olduğunu kanıtlayan TRT, 4K kanalı olan TRT 4K'nın güvünü YouTube ile birleştirdi. TRT 4K YouTube üzerinden 4K olarak bugünden itibaren yayına başlıyor.

1440P yani 4K çözünürlüğünde canlı yayın yapan TRT 4K hızlı internet bağlantısı istiyor. Yapmış olduğumuz testlerde 25 Mbps internet bağlantısında TRT 4K'yı canlı olarak 4K çöznürlükte takılma olmadan izlediğimizi belirtelim. Eğer 4K TV'niz yada 4K destekli monitöre bağlı PC'niz varsa aşağıdaki linkten TRT 4K'yı canlı olarak izleyebilirsiniz.