Günümüzün güvenliğini sağlamak amacıyla akıllı telefonlarımızın vazgeçilmez özelliği olan parmak izi artık İngiltere'de bilet olmadan yolculuğun kapısını açacak.

Yıllardır dizüstü bilgisayarda bulunmasına rağmen ilgi görmeyen parmak izi okuyucular telefonlarımızın vazgeçilmez özelliği haline geldi. Öyle ki parmak izi okuuyucu özelliği artık orta seviye telefonların da gözdesi haline geldi. Kullanıcıların güvenliği konusunda oldukça pratik bir hizmet sunan parmak izi okuyucusu gayet pratik bir kullanım sunuyor.

Bununla birlikte gelişen teknoloji ile parmak izi okuma özelliğinin İris tarama teknolojisine yerine bırakacağını düşünüyoruz. İngiltere'de ise uzmanlar yeni bir döneme başaldı. Uzmanlar artık hayatı ve güvenliği kolaylaştırmak adına yeni bir proje ile çıktı. Tren istasyonlarında biyometrik doğrulama yöntemiyle ödeme yapabilecekleri bir sistem geliştirdikleri açıklandı. İstasyonlardaki kalabalığı azalatabilmek yahut yolcuların ulaşım ücretlerini biyometrik doğrulaa ile ödeyebileceği bir sistem gerçekten buradan etkileyici görünüyor.

Bununla birlikte daha konforlu bir seyahat imkanı sunulacak olup Rail Delivery Group yöneticisi Paul Plummer, konu ile ilgili kağıt biletlere veda etmeyi planladıklarını belirtti.

Peki siz parmak izi okuyucularının yaygınlaşması hakkında ne düşünüyorsunuz?