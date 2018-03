Transformers serisinin 5 filmi nerdeyse 4.5 milyar dolar gişe hasılatı elde etti. Fakat son yapım tamamen hayal kırıklığı yaşattı...

Hasbro yeni bir Transformers için çalışmalara başladı. Micheal Bay'in yönetmenliği üstlendiği Transformers serisi, 5 filmde yaklaşık 4.5 milyar dolarlık gişe elde ederek, ulaşılması güç bir gelir edle etti. Fakat serinin son filmi 300 milyon dolarlık yapım bütçesine rağmen 600 milyon dolarlık gişe hasılatını elde etmekte zorlandı.

Son film; Mark Wahlberg, Josh Duhamel, John Turturro, Laura Haddock ve Anthony Hopkins,Glenn Morshower gibi birbirinde usta oyuncularla bezenmişti. Ne var ki oyuncuların kalitesi yeterli olmadı.

Transformers: The Last Knight; tüm sinema otoritelerinden düşük puan aldı ve serinin açık ara en düşük hasılatını elde etti.

Hasbro Games, yapımın geleceği hakkında radikal kararlar aldı. Öncelikle 2018 yılının son çeyreğinde Bumblebee Solo filmi gösterime girecek. Yapımcı stüdyo, 2020 yılında ise Transformers One isimli yapımı, beyaz perde tutkunları ile buluşturacak. Filmde, Deceptionlar ile ve Autobotlar arasındaki savaşın sebepleri ve Optimus Prime ve Megatron arasındaki bağlantıya değinilecek.

Siz Transformers'in son serisini nasıl buldunuz?