Toshiba, CES 2017'de, kurumsal kullanıcılar için 360 derecelik bir menteşeye sahip dizüstü bilgisayarını tanıttı. İşte Portege X20W ile ilgili detaylar.

Portege X20W adı ile tanıtılan Toshiba’nın yeni bilgisayarı oldukça etkileyici. Tasarımı, sağlam menteşeleri ve 360 derecelik döner yapısı ile dikkat çeken bilgisayar, iş dünyasına yönelik güçlü bir seçenek yaratılıyor.

Portege X20W Tasarımı Nasıl?

X20W'nin magnezyum alaşımlı çerçevesi aynı zamanda ince. 15.4 mm kalınlığındaki bilgisayar, kullanım açısından da uygun durumda. 12,5-inç Full HD ekran (Gorilla Glass ile korunuyor) oldukça esnek. 360 derecelik menteşesi sayesinde Portege X20W için dizüstü, tablet veya üçgen modlarında kullanılabiliyor. Üstelik tüm bu farklı kullanım modlarında Portege X20W dayanıklı.

Touchpad için yapılan testlerde, duyarlı olması touchpad kullanmayı sevmeyen kişiler için bile güçlü bir seçenek yaratıyor. Aynı zamanda bu bölümde parmak tarayıcısı var. Bilgisayarınızın kilidini açmak veya belirli uygulamalara erişmek için parmak izi tarayıcısını kullanarak güvenlik noktasında da işleri kolay bir hale getirebilirsiniz.

Portege X20W Fiyatı Ne Kadar?

Cihaz ile birlikte sunulan özel X20W kalemi de pakete dahil olmak üzere cihazın fiyatı 1.199 Dolar. Yedinci nesil Intel Core i5 işlemci, 8GB RAM ve 256GB SSD ve Windows 10 Pro ile birlikte sunulan cihaz, bu üstün donanımlarıyla da oldukça özel.