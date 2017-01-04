Toshiba, 16 saatlik kullanım sunan Portege X20W tablet-laptop modelini tanıttı.

Toshiba, bu hafta CES 2017'de 2'si bir arada 1 dizüstü bilgisayar segmentinde çok iddialı bir modeli tanıttı.

Windows 10 Pro ile gelen cihaz ince ve güçlü bir dizüstü bilgisayar ile 12,5 inçlik bir tablet arasında kolayca geçiş yapabilmenize olanak tanıyor. 360 derecelik dönme özelliğine sahip çift menteşe sayesinde hareket yeteneği oldukça arttırılan, Portege X20W bu bakımdan sürekli farklı cihazları kullanmayı ortadan kaldırarak tek bir cihaz ile ihtiyacı karşılayabiliyor.

Portege X20W Özellikleri Neler?

Portege X20W, 7. nesil Intel Çekirdekli işlemci ile güçlendirilmiş, Full HD (1920 x 1080) ekrana sahip. USB 3.0 bağlantı noktası ve USB-C bağlantı noktası özellikleri ile farklı özellikler sunan cihaz üstelik Windows yüz tanıma özelliği ile güvenlik de sağlıyor.

16 Saat Pil Ömrü Var!

Çoklu dokunmatik ekran ve TruPen kalem desteği ile kullanıcıların notlar yazmasına, Microsoft Edge'de web sayfalarını işaretlemesine olanak tanır. Yüz tanıma sisteminin yanı sıra dizüstü bilgisayarın trackpad'inde kimlik doğrulama için bir parmak izi tarayıcı da mevcut. Kuşkusuz telefon için en çok merak edilen 16 saatlik pil ömrünün ne kadar gerçekçi olduğu.

Net ve onaylana bir etiket fiyatı yok ancak Portege X20W, kısa bir süre içinde Microsoft Mağazalarından gri renginde ve Toshiba'nın web sitesi Onyx Blue'da Şubat ayından önce cihazın sunulması bekleniyor.