Deadpool 2016 yılına bitmeden rekor kırmayı başardı ve film yasadışı olarak en çok indirilen filmler listesinde birinci oldu.

Deadpool 132,4 milyon dolar gibi bir rakam ile gişede en iyi açılışı yapmış ve küresel gişelerde 780 milyon dolardan fazla kazanç sağlamıştı. Fakat 2016 yılının en yasadışı indirilen filmi olma noktasında TorrentFreak verileri Deadpool’u listenin zirvesine taşıdı.

Torrentte En Çok Aranan Deadpool

Kullanıcıların dosyaları paylaşmalarını sağlayan torrent ağlarında 2016 yılı boyunca en çok aranan film Deadpool oldu. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde paylaşılan raporda, Deadpool’un yanı sıra en çok aranan ve indirilen diğer filmler hakkında da bilgiler verdi. Özellikle 2016 yılını kapsayan bu raporda, 2015 yılının son aylarında iyi bir çıkış yapan ve 2016 yılında vizyonda olan pek çok film yer aldı. "Warcraft" ve "Suicide Squad" gibi yıl içinde çıkan filmlerin yanı sıra listede dikkat çeken "Star Wars: The Force Awakens” ve "The Revenant" gibi 2015 yapımları da vardı.

2016'da yasadışı olarak indirilen ilk 10 film listesi şöyle;

1. "Deadpool"

2. "Batman v. Superman: Dawn of Justice"

3. "Captain America: Civil War"

4. "Star Wars: The Force Awakens"

5. "X-Men: Apocalypse"

6. "Warcraft"

7. "Independence Day: Resurgence"

8. "Suicide Squad"

9. "Finding Dory"

10. "The Revenant"