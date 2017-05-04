Titanfall: Assault Real-Time Competitive Multiplayer, Android ve iOS için açıklandı. Titanfall Assault, mobil cihazlarda çok farklı bir Titanfall deneyimi sunacak.

Şimdi, Nexon ve Particle City'in yardımıyla, franchise, Titanfall Assault adlı bir strateji devralıyor. Güney Koreli mobil oyun geliştiricisi Nexon, Çarşamba günü Titanfall: Assault ve Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Titanfall serisinden yaklaşmakta olan mobil oyunu duyuruldu. Hem Android hem de iOS'a geliyor. Oyun başlangıçta kapalı bir beta olarak sunulurken, oyunun geniş sürümü için zaman çizelgesi şirket tarafından açıklanmadı.

Titanfall: Assault, gerçek zamanlı rekabet eden çok oyunculu bir mobil oyundur ve Nexon, Respawn Entertainment ve Particle City tarafından ortaklaşa geliştirilmektedir. Facebook üzerinde yayınlanan bildiriden Nexon, "Kapalı beta süresince, oyunun pek çok yönünü izleyip geri bildirim almak için oyunculara ulaşacağız. Bugün düzeltme ve genel iyileştirme yapma yanı sıra, topluluktan gelen bu geri bildirime dayanarak da sürekli yineleme yapacağız." ifadelerini kullandı.

İlgilenen oyuncular zaten resmi web sitesinde oyuna kayıt yaptırabilirler. Özellikle Nexon, Respawn ve Particle City daha önce bu yılın başlarında iptal edilen 'Frontline' adlı başka bir Titanfall tabanlı mobil oyun geliştirmek için işbirliği yaptılar. Umarım bu sefer şirketler, geribildirimle uygun değişiklikler yaptıktan sonra mobil oyunu daha geniş kitlelere yayabilir. Titanfall, PC ve konsollardaki diğer birinci şahıs atıcı rakip oyunlarının birçoğu gibi aynı oyun alanının keyfini çıkarmıyor, ancak her zaman sadık bir hayran kitlesi sürdürmüştür. Yaklaşan Titanfall Saldırısı aynı oyun mekanizmasını paylaşmasa da, mobil oyunu Titanfall'ın ilk kişi shooter oyunları piyasaya çıktığında yaptığı gibi aynı vızıltıyı üretip üretemeyeceklerini görmek ilginç olacak.

Peki siz Tifanfall oyununu seviyor musunuz?