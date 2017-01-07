Apple tarafından yapılan açıklamalarda CEO görevindeki Tim Cookun maaşından kesinti yapıldığı belirtildi. Kesinti 1.5 milyon dolar.

Apple yönetimi tarafından yapılan oturumlar sonrasında özelikle yöneticiler için maddi açıdan yaptırım uygulandı. 1.5 milyon dolarlık kesinti sadece Tim Cook’un maaşından kesilirken, Tim Cook’un dışında diğer yöneticilerin maaşından da kesinti yapıldığı duyuruldu.

Ekonomik Durum Tatmin Etmedi!

215,6 milyar dolarlık satış ile geçtiğimiz yılı kapatan Apple’da bu rakamlar yetersiz kaldı. Öyle ki markanın hedef 223.6 milyar dolar olarak belirlenmiş ve yıl sonunda hedef yakalanamamıştı. Üstelik 2015 yılında elde edilen gelir 234 milyar dolar olmuştu. Bu aradaki fark Apple adına ciddi bir gerileme olduğunu gösterirken, yaşana bu durumdan sorumlu olarak yöneticiler hedef gösterildi.

2015 yılında 10 milyon dolarlık bir aylık kazandı olan Tim Cook için 2016 yılında 1 milyon dolarlık artış yapılmıştı. Fakat başarısız geçen yılın ardından aylık kazançta düşüş yapıldı. 2016 yılı için ortalama 8.7 milyon dolarlık bir gelir elde eden Tim Cook, özelikle firma tarafından kesilen ceza nedeniyle 1.5 milyon dolarlık bir gelir ile yılı sonlandırdı.

iPhone 7 Satışları Az

iPhone 7 satışları beklentilerin altında kaldığından dolayı bu konuda Apple yönetimi durumdan memnun değil. Ön sipariş döneminde ilgi oldukça fazla olsa da devamında satışlar iyi bir şekilde gerçekleşmedi ve iPhone 7 satışlarda beklentilerin altında kaldı.