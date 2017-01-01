2017 nin ilk saatleri itibariyle İstanbul'da yaşanan saldırı olayı hakkında Apple CEO'su Tim Cook'tan önemli bir mesaj geldi.

Dünya genelinde yaşanan olaylara karşı oldukça sağduyulu bir şekilde yaklaşan ve çoğu zaman destek mesajları ile maddi ve manevi olarak yardım yapmaktan kaçınmayan Tim Cook İstanbul'da yaşanan saldırı sonrasında da benzer bir yaklaşım sergiledi.

Kalbimiz İstanbul’da

Tim Cook, İstanbul'da yaşanan patlama sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin acısını paylaştığını dile getirdi. Tim Cook “Sevgili Türkiye, acınızı ve üzüntünüzü paylaşıyoruz İstanbul kalbimiz sizinle” gibi bir not düşerken mesaj kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Sosyal Medyada Gündem İstanbul!

İstanbul'da yaşanan saldırı sonrasında sosyal medyada gündem sadece saldırı olurken pek çok kişi teröre lanet mesajları gönderdi. Tim Cook gibi dünyanın pek çok farklı bölgesinden kişiler gönderdikleri mesajlar ile İstanbul'a ve Türkiye'ye başsağlığı diledi. İstanbul'da yaşanan saldırı sonrasında yine kısa sürede sosyal medya erişimde çeşitli sorunlar yaşanırken bu konuda devlet tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.