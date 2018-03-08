iOS ve Android cihazlar için The Sims Mobile ücretsiz olarak indirime sunuldu. The Sims denemenin tam zamanı!

EA ve Maxis'in kısa süre önce mobil platformlara sunduğu The Sims Mobile ücretsiz olması ve orjinal özellikleri barındırmasıyla ilgiyi kısa sürede üzerine toplamayı başardı.

İlk olarak belirli ülkelerde yayınlanan oyunun son testleri yapıldıktan sonra oyun bütün ülkelerde App Store ve Google Play Store'da yayınlanmaya başladı.

Oyunda, oyun içi ödeme sistemi sunan EA, para odaklı bir oyun yapmış gibi gözükse de, para harcamadan da Sim’lerinizi geliştirmeniz mümkün. Oyun yıllarca severek oynadığımız The Sims deneyimini mobil cihazlarımıza getirmekle kalmıyor bizlere eğlenceli saatler de vaad ediyor.

Oyunun boyutu da gerçekten çok küçük. Oyunu indirmek için aşağıdaki linklerin kullanabilirsiniz ayrıca oyunun tanıtım videosunu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Siz The Sims oyununu hala indirmediniz mi?