The Game Awards 2016'a Overwatch Damga Vurdu!

Yıl boyunca piyasaya sunulan ve ilgi çeken oyunlar üzerinden yapılan incelemeler, oylamalar ile birlikte yılın oyunları da belli oluyor. Seslendirme, hikaye, sanat yönetmeni gibi farklı kategoriler altında verilen oyunlar ödülleri her yıl ilgiyle takip edilirken bu yıl önce plana çıkmayı başaran yapım Overwatch oldu.

Yılın Oyunu Overwatch

Yılın oyunu, en iyi oyun stüdyosu gibi farklı kategorilerde ödül almayı başaran oyun, yıl boyunca da en çok konuşulanlar arasında yer alıyordu. Yapılan açıklamalarda yılın oyununun Overwatch olduğu ifade edilirken özellikle yaklaşık bir yıl süre içerisinde bu kadar çok ilgi gören oyunun önümüzdeki yıllarda çok daha yüksek kullanım oranlarını ulaşması beklendiği belirtildi.

En iyi oyununun yanı sıra en iyi spor oyunu olarak da ödülü almayı başaran Overwatch bu anlamda ne kadar iddialı olduğunu da gösterdi. Farklı kategoriler altında verilen ödüller bu sayede pek çok farklı yapımının da ödül almasını sağladı. Ödüllerde dikkat çeken detay Pokemon GO’nun sıralamaya girmesi oldu. Yaz aylarında piyasaya sunulan ve yüksek kullanım oranlarına ulaşan Pokemon GO, en iyi mobil oyun kategorisinde birinci olmayı başardı.

2016 oyun ödüllerinin resmi sonuçları ise şöyle;

Yılın Oyunu: Overwatch

En İyi Oyun Stüdyosu: Blizzard (Overwatch)

En İyi Hikaye: Uncharted 4: A Thief's End (Naughty Dog/Sony)

En İyi Sanat Yönetmeni: Inside (Playdead)

En İyi Müzik/Ses Tasarımına Sahip Oyun: Doom (id/Bethesda)

En İyi Seslendirme: Nolan North as Nathan Drake, Uncharted 4: A Thief's End

En İyi Etki Yaratan Oyun: That Dragon, Cancer (Numinous Game)

En İyi Bağımsız Oyun: Inside (Playdead)

En İyi Mobil Oyun: Pokemon GO (Niantic)

En İyi Sanal Gerçeklik (VR) Oyunu: Rez Infinite (Enhance Games)

En İyi Aksiyon Oyunu: Doom (id Software/Bethesda)

En İyi Aksiyon/Macera Oyunu: Dishonored 2 (Arkane Studios/Bethesda)

En İyi Rol Yapma Oyunu (RPG): The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine (CD Projekt RED)

En İyi Dövüş Oyunu: Street Fighther V (Capcom)

En İyi Strateji Oyunu: Civilization VI (Firaxis Games/2K Games)

En İyi Aile Oyunu: Pokemon GO (Niantic)

En İyi Spor Oyunu: Forza Horizon 3 (Playground Games/Microsoft Studios)

En İyi Çok Oyunculu (Multiplayer) Oyun: Overwatch (Blizzard)

En Merakla Beklenen Oyun: The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)

En İyi e-Spor Oyunu: Overwatch