Samsung Galaxy S8, laboratuvar testlerine göre en iyi ekrana sahip telefon. Peki laboratuvar testleri Galaxy S8 için daha neler mi söylüyor dersiniz?

Samsung Galaxy S8, uygun mobil HDR içeriği görüntüleyebilen ve görünüşe göre herhangi bir akıllı telefondan "en iyi performans gösteren" ekrana sahip tek telefon. Bu iddia DisplayMate'e göre. Telefonların ekran kalitesini test eden bir şirkettir. En iyi DisplayMate raporu Galaxy S8 üzerinde yoğunlaşıyor ve sonuçları gerçekten etkileyici.

Başlangıç ​​olarak, Galaxy S8, Mobile HDR Premium standardı için UHD Alliance tarafından sertifikalandırılmış tek akıllı telefon. Bu gerçek mobil HDR'yi veya 'Yüksek Dinamik Aralık' içeriğini oynatma kapasitesine sahip olduğu anlamına gelir. HDR içeriği, daha parlak beyazlar ve koyu siyahların yanı sıra daha geniş bir renk yelpazesi sunan ortamdır.

Düzgün görüntülemek için HDR'yi destekleyen bir ekrana ihtiyacınız var ve bunu Galaxy S8 yapıyor. Galaxy S8'in HDR içeriğini gösterebilmesinin bir nedeni, kayıt tepe parlaklığına sahip olması. DisplayMate'in testlerine göre, Galaxy S8, "çok yüksek ortam ışığında ekranın görünürlüğünü iyileştiren ve HDR için gerekli olan yüksek ekran parlaklığını sağlayan" 1000 nits'in üstünde parlaklık elde edebiliyor.

Raporda, Galaxy S8'in geçen yıl Samsung Galaxy S7'de görülenlerden %19 daha fazla parlaklık seviyesine sahip olduğunu ve DisplayMate'in şimdiye kadar ölçtüğü "en parlak akıllı telefon ekranı" olduğu bilgisine yer verildi. DisplayMate, Galaxy S8'in "HDR benzeri bir efekt üreten standart video içeriği için Genişletilmiş Dinamik Aralık" sağlayan bir yerleşik video işlemcisinden yararlandığını da ekliyor.