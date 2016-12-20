Tesla Türkiye'ye Geliyor

Tesla tarafından bugüne kadar yapılan çalışmalarda elektrikli ve otonom sürüşe sahip araçlar piyasaya sunulurken bugün özellikle Türkiye için önemli bir gelişme paylaşıldı. Türkiye'de kullanılacak araçlar için şarj ihtiyacının karşılanması adına 9 farklı bölgenin tespit edildiği ve Türkiye'de 9 farklı yerde şarj istasyonlarının kurulacağı belirtildi.

2017’de Aktif Olacak

2017 yılı itibariyle dünya genelinde farklı noktalarda açacağı şarj istasyonları ile bu konudaki ihtiyaçlarını gidermek isteyen Tesla Türkiye'yi de kapsam altına aldı ve önemli bir hizmet sunacak. 2016 yılında Türkiye'de bu istasyonlarının açılması planlanmış olsa da bu hedefler gerçekleşmedi. Bu bakımdan 2017 yılında kesin bir şekilde şarj istasyonlarının belirlenen yerlerde açılması bekleniyor. Yapılan paylaşımlarda istasyonların tümünün nerede olacağı detaylı olarak belirtilmedi.

9 Bölge Neresi?

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 9 farklı büyük ilde şarj istasyonunun açılması bekleniyor. Bu açıdan özellikle Tesla araçlarının kullanımının yaygınlaşması ve Türkiye'de bu araçların kullanılmak istenmesi halinde şarj istasyonlarından destek alınabilecek. Şarj istasyonlarının yerlerinin belirlenmesi adına Tesla tarafından özel çalışmalar yürütülürken bu çalışmalar sayesinde kişilerin en ihtiyaç duyduğu yerlerde istasyonlar açılacak.