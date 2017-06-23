Gittikçe popüler hale gelen dijital müzik piyasası Tesla'nın da dikkatinden kaçmadı. Peki Tesla ne yapmayı planlıyor?

Online müzik servisleri gittikçe popüler hale geliyor. Başarılı servisler dışında diğerlerine bakınca pek iyi alternatifler göremiyoruz. bununla birlikte başarılı servisler arasına girmek isteyen Tesla, kolları sıvası ve kendi online müzik servisini geliştirmeye odaklandı.

Apple Music ve Spotify hali hazırda en çok kullanılan müzik servislerinin başında yer alıyor. Tesla üzerinde çalıştığı müzik servisini öncelikli olarak Tesla sahiplerine sunmayı planlıyor. Online müzik servisinin otomotiv sektöründen rakip gelmesi ilk etapta mantıksız gelebilir ancak araç içi eğlence sistemlerinin de önemli olduğunu düşünecek olursak Tesla, kendi müzik servisini geliştirmekte haksız sayılmaz.

Zaten şuan için Tesla'nın Spotify ile anlaşması halihazırda var. Dolayısıyla müzikler için başka servislerle çalışmak yerine kendi müzik servisi üzerinde çalışması imkanlarda olduğu süre boyunca mantıklı olacaktır.

Peki siz Tesla'nın online müzik konusunda başarılı olabileceğini düşünüyor musunuz?