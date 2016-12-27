Tesla'nın Yeni Nesil Şarj Teknolojisi Daha Hızlı Olacak!

Araçlarda yüzde 80'lik bir şarj almak yaklaşık 40 dakika sürüyor. Bu konuda uzun zamandan beri iyileştirmeler beklenirken Elon Musk tarafından yapılan son açıklamalarda önemli bilgiler verildi. Her araç için maksimum 150kW'dan daha fazla güç sağlayabilen üçüncü nesil Supercharger olarak tanımlanan şarj istasyonlarında yenilik yapılacak. Bu bakımdan bilgiler Elon Musk tarafından resmen paylaşıldığı için resmi olarak yeni bir şarj istasyonu ve teknolojisinden söz edebilmek mümkün.

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Musk her ne kadar önemli ipuçlarını sunmuş olsa da yeni sistemin ne kadar hızlı bir şekilde çalışacağı, ne zaman kullanılabilir olacağı da mevcut Tesla araçlarıyla uyumlu olup olmayacağı konusunda hiçbir açık vermedi.

600kW flaş şarjlı otobüsler için daha önce sızdırmalar yapıldığı gibi Elon Musk Tesla için de bu yönde bir gelişme yapabilir. Zira bu teknoloji uzun zamandan beri test ediliyordu. Yeni teknoloji ile birlikte aracın 5 ile 15 dakika gibi bir süre içerisinde şarj edilmesi bekleniyor.

Üstelik bu durum Musk ve şirket için finansal açıdan da mantıklı olabilir. Şarj etme ne kadar kısa olursa, araçlar o kadar cazip bir hale gelir ve kuşkusuz satışlar daha da artar. Ayrıca bu sayede ek istasyon ihtiyacı da azaltılacağı için ek masraflarda da ciddi oranda düşüş sağlanabilir.