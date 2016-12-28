Tesla'nın Otomatik Pilotu Böyle Hayat Kurtarıyor!

Kameralar ile donatılan ve sürekli trafik takibi yapan otomatik pilot, olası bir kaza anında da aracın güvenli bir şekilde durmasını, kazaya karışmasını önlüyor. Araçlarda üstelik yol kamerası gibi özellikler ile sürekli takip imkanının olması da olası kaza anında aracın nasıl bir tepki verdiğinin görülmesini sağlıyor.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir kazada ise otomatik pilot sayesinde araç sahibinin kazadan kurtulması net bir şekilde görüntülendi. Autopilot 8.0 versiyonunun yüklü olduğu araçta, kaza tespit eden otomatik pilot aracın güvenli bir şekilde durmasını sağladı.

Yolda ilerlerken hatalı bir şekilde sollama yapan bir araç sürücüsü tarafından kazaya sebebiyet verildi. Yaşanan bu olaylar ise arkadan trafiği takip eden araçtaki otomatik pilot tarafından olay fark edildi. Kazanın fark edilmesiyle birlikte araç güvenli bir şekilde dururken sürücünün de olası bir kazaya karışması önlendi. Tesla’nın sağladığı bu yenilik kuşkusuz önümüzdeki yıllarda kazaların çok daha az yaşanmasını ve sürücülerin güvenliğini sağlayacak.

Konu ile ilgili paylaşılan video ise şöyle;