Tesla'nın Gigafactory'sini Gördünüz Mü?

Elektrikli ve otonom sürüşe sahip araçlarıyla dünya genelinde ilgi görmeyi başaran Tesla, tüm bu operasyonları Amerika Birleşik Devletleri'nde kurduğu fabrikalarda sürdürüyor. Üstelik son dönemlerde batarya konusunda da önemli bir atılım gerçekleştiriliyor.

Gigafactory Hızla Yükseliyor!

Tesla Gigafactory adı verilen yeni fabrika ilk günden beri oldukça ilgi çekiyor. Üstelik Panasonic ile birlikte yapılan yeni anlaşma ile dünyanın en büyük batarya fabrikasının kurulacağı Tesla Gigafactory, bu bakımdan tüm teknoloji dünyasını da yakından ilgilendiriyor.

Fabrikanın çalışmaları hızlı bir şekilde ilerlediği için fabrika şu anda büyük oranda tamamlanmış durumda. Pek çok farklı ürün için batarya ihtiyacının karşılanacağını fabrika kuşkusuz üretime geçtikten sonra pek çok dev marka için de önemli iş ortaklarından birisi olacak.

Paylaşılan yeni videoda fabrika üretim hattının şu anda hangi aşamada olduğu detaylı bir şekilde gösterildi. Fabrikayı daha yakından görmek ve çalışmaların son durumunu merak eden kişiler aşağıdaki videoya göz atabilir.

Görüldüğü gibi şu anda üretim hattının hazırlanması adına inşaat çalışmalarında herhangi bir aksama ya da sorun görünmüyor. Toplam maliyetinin 5 milyar dolara kadar çıkması beklenen özel fabrika özellikle Tesla araçlardaki pil maliyetlerinin de düşmesini sağlayacak. Hedef ise maliyette yüzde 30'luk bir tasarruf. Fabrikanın bölgeye olan katkısı da yadsınamaz. Öyle ki 20 yıl içerisinde 100 milyar dolarlık bir ekonomik katkı sağlanması bekleniyor.