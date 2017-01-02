Kış aylarının başlamasıyla birlikte özellikle yol takibi yapan Tesla araçlarının karlı yollardan nasıl bir deneyim sunacağı merak ediliyordu. İşte detaylar.

Tesla otonom sürüş yeteneğine sahip olan araçların kış aylarında kullanılmaması konusunda uyarılar yapmasına rağmen araçlar için yapılan testlerde kış koşullarına rağmen karlı havalarda araçların yol bulma ve güvenli bir şekilde yolculuk yapma noktasında oldukça başarılı olduğu belirtildi.

Karlı Yollarda Etkileyici Performans

Yollar tamamen karla kaplanmış ve şeritler silinmiş olsa dahi yol bulma noktasında herhangi bir sorun yaşamayan Tesla araçları bu bakımdan kar sınavını da başarılı bir şekilde geçti. Konu ile ilgili paylaşılan video kısa süre içerisinde oldukça ilgi çekerken araçların yol bulması noktasında şeritler büyük bir öneme sahip. Fakat şeritlerin görünmemesine rağmen aracın yol bulma noktasında herhangi bir sorun yaşamaması da oldukça dikkat çekici bir detay.

Karda Otonom Sürüş Önerilmiyor

Araçlar için uyarılara dikkat edilmesi ve mutlaka otonom sürüşün karlı havalarda iptal edilmesi gerekiyor. Buna karşın araç için bugüne kadar paylaşılmayan farklı yol takibi ve özelliklerinin de kullanıldığı tahmin ediliyor. Şeritlere göre yol takibi yaptığı belirtilen aracın şerit olmayan durumlarda da başarılı bir şekilde bu konuda destek vermesi araçların beklenenden çok daha iyi bir durumda olduğunu da gösteriyor. Paylaşılan video ise şöyle;