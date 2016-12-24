Tesla'dan Yeni Güncelleme Gelecek!

Tesla bugüne kadar üreterek piyasaya sunduğu yeni otomobil modellerinden olan Model S ve Model X için yeni bir sürüş deneyimi sunacak. Autopilot olarak adlandırılan yeni sistem sayesinde kullanıcılar araçlarında pek çok farklı imkana sahip olacak. Konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda güncellemenin Aralık ayı içerisinde sunulabileceği belirtilirken Aralık ayı bitmeden yapılacak bu güncelleme araç sahiplerine cazip seçenekler sunacak.

Yazılım Güncellenecek!

Mevcut yazılım başarılı olsa dahi yeni versiyon ile birlikte bu konudaki durum daha da iyileştirecek. Kişilerin Tesla marka araçlar ile güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmesi bu yeni yazılım sayesinde daha da iyi seviyeye getirilecek.

Gelişme Durmuyor!

Yaptığı üretimler ile dünya genelinde popüler duruma gelen ve aynı zamanda yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran Tesla yeni araç üretimlerinin yanı sıra yazılım konusunda oldukça hızlı bir gelişim içerisinde. Güncellemeleri sürekli kullanıcılarına sunan ve böylece araçların güvenliğini her zaman maksimum seviyede tutmaya çalışan Tesla, bu bakımdan yapacağı yeni güncellemeyle de kullanıcıların gönlünü kazanacak ve otomobil konusunda şartları yine kendi lehine değiştirebilecek. Otomobillere gelecek özelikler ise şöyle;

Yükseltilmiş autosteer

Akıllı çağırma

Otomatik şerit değiştirme

Otomatik park

Şerit kalkış uyarısı

Çarpışma uyarı ve kaçınma

Acil frenleme

Cruise kontrol