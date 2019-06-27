Lojistik ve nihai teslimatın önemli olduğunu vurgulayan Tesla CEO'su Elon Musk, doğum gününde çalışacak.

Elon Musk, 48. yaş gününü Tesla'nın en büyük zayıflıklarından birini düzeltmeye çalışarak geçireceğini söyledi. Teslimat için son dönemlerde olan şirket durmaksızın çalışmaya devam ediyor.

Uzay şirketi SpaceX için “en zor görev” ile işini bitirdikten sonra Elon Musk, odağını elektrikli araç (EV) şirketi Tesla'ya kaydırdı ve çalışanları ikinci çeyrek teslimat hedeflerine ulaşmaya zorladı.

Binlerce Tesla çalışanına bir e-posta gönderen Musk, işçilere üç aylık hedeflere ulaşmalarını sağlarken, tüm ekstra üretim ve teslimat işlerini çeyrek sonuna kadar biriktiren CNBC, Salı günü açıkladı. “Fark etmiş olabileceğiniz gibi, bu çeyrekte araç teslimatlarıyla ilgili birçok spekülasyon var. Gerçek şu ki, tüm zamanların rekorunu kırma yolundayız, ancak çok yakın olacak, ”diye belirtti.