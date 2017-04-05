Türklerin televizyon alışkanlıklarıyla ilgili ilginç bir bilgiye yapılan araştırma kapsamında yer verildi.

Araştırmaya göre Türkler kaç saat televizyon izliyor mu dersiniz?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2 sene önce yayınlamış olduğu Zaman Kullanım Araştırması'na göre güç içinde çalışma dışında ve televizyon izlemek dışında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin yüzde 94’ünü kaplıyor. Bununla birlikte günde 330 dk günlük televizyon izleme oranıyla dünya rekorunu ülkemiz elinde tutmayı başarıyor.

Rakamlar Türkiye'nin ne kadar çok televizyon izlemeyi sevdiğini ortaya koyuyor. İstanbul'un Ajans Başkanı Mehmet Erkmen, Türk halkının gününü dolayısıyla hayatının çoğunu televizyon karşısında geçirdiğini ve en çok yarışma programı izlediğini verilerle ortaya koydu. Yarışma programlarından sonra en çok izlenen evlilik-yemek programı, dizi ve maç seyrettiğini söyledi.

Dünyada en çok televizyon izleyen ülkelerin arasında yer alan ülkemizde televizyon faaliyeti yüzde 94'ünü kaplıyor. Bu gerçekten çok büyük bir oran. Diğer yandan Avrupa’da ortalama 3 , Çin'de 3, Japonya’da 2,5 saat olan TV izleme istatistikleri göz önünde tutulduğu zaman Türkiye'de televizyonun etkisinin ne kadar büyük olduğu ortaya çıkıyor.

Peki siz günde kaç dakikanızı yada saatinizi televizyon izlemek için harcıyorsunuz?