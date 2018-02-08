Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram güncellendi. En yeni güncelleme kullanışlı özellikler getiriyor.

En yeni Telegram güncelleme sürümü 4.8, video akışı, otomatik gece modu ve Telegram Girişi için destek gibi bir çok yeni özelliği bir araya getiriyor.

Sürüm 4.8 veya daha üst bir sürüm kullanılarak yüklenen videolar akabilir, bu da kullanıcının videoyu tam olarak indirmek zorunda kalmadan görüntülemeye başlamasını sağlar. İlerleme çubuğu, videonun ne kadarının önbelleğe alındığını gösteren bir gri şerit gösterir.

Bu sürüm aynı zamanda otomatik gece modu için destek getiriyor. Varsayılan olarak açık değildir, ancak Ayarlar> Tema> Otomatik Gece Modu'na giderek kolayca etkinleştirilebilir. Ayar tamamen özelleştirilebilir programa göre açılabilir veya düşük ışık koşullarında otomatik olarak aktif olur. Telgrafa konum izni verilirse, yerel saati temel alarak modu ne zaman açacağını otomatik olarak belirleyebilir. Gece modunda kullanılacak koyu temanın seçimi de ayarlarda belirtilebilir.

Yeni sürüm, Telegram Girişi için de destek getiriyor. Telegram Girişi, telefon numarasını kullanarak telefonda Telgraf istemcisine bir onay mesajı göndererek web sitelerinin bir yetkilendirme belirteci vermek için kullanabileceği bir widgettır. Telegram ile giriş, Telegramın adını, kullanıcı adını ve profil resmini web sitesi sahibine gönderir. Ancak kullanıcının telefon numarası gizli kalır. Web siteleri ayrıca botlarına konuşmayı bırakmak için izin isteyebilir. Telegram Giriş, tüm süreç üzerinde ince kontrol imkanı sunar ve izinleri gözden geçirilebilir ve gerekirse iptal edilebilir.