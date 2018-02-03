Mesajlaşma uygulaması telegram, App Store'dan kaldırılıyor. İşte detaylar...

Gizli mesajlaşma uygulaması olarak bilinen Telegram, bazı terör örgütlerinin mesajlaşma platformu haline geldi. Telegram yetkilileri kısa süre zarfında bu kullacıları tespit etmiş ve hesaplarını kapatmıştı. Fakat Telegram, bugün ilginç bir olay ile karşı karşıya kaldı.

App Store'da bulunan Telegram uygulaması bugün sürpriz bir şekilde mağazadan kaldırıldı. Apple uygulamayı "uygunsuz içerik" olarak tanımladı ve iPad ve iPhone cihazlara yüklenmesini engelledi.

Telegram CEO'su Pavel Durov, gerekli hamleleri yapıp önlemleri aldıktan sonra uygulamayı yeniden App store'da yayınlayacaklarını belirtti. Telegram'ın CEO'su uygulamanın neden uygunsuz içerik olarak işaretlendiğini bildirmedi.

Hala Telegram'ın yüklü olduğu iPhone ve iPad'lerde uygulama çalışmaya devam ediyor. Üstelik uygulamayı daha önce indirdiyseniz tekrar indirebilirsiniz. Fakat Telegram'ı ilk defa indirmek isteyenler bir süre bekleyebilir.



Siz Telegram'ı kullanıyor musunuz?