Dolar ve Euro kurundaki artıştan sonra gözler telefon fiyatlarına çevrildi...

Ülkemizde satışa sunulan telefonların fiyatları, iPhone X ve Galaxy Note 8 ile zirveye ulaşmıştı. 6.099 TL'ye satışa sunulan iPhone X'in Türkiyedeki fiyatı beklenirken dolar kuru 3.80 civarından hesaplanmıştı. Fakat bugün dolar ve euro'daki yükseliş sonrasında herkesin aklında yeniden telefonlara zam gelebilir mi düşüncesini getirdi.

Dolar kuru an itibariyle 3.95 seviyesine dayanmış durumda. Merkez Bankası'nın müdaheleleri doları 3.97'den 3.95'e çekse de artışın devam edeceği ve doların 4.00 olacağı söyleniyor. Durum böyle olunca telefon fiyatlarına Aralık ayı içerisinde bir düzenleme gelebilir.

iPhone X'in fiyatı kura bağlı olarak 150 ila 200 TL arasında bir artış ile 6.299 seviyesine yükselebilir. Ayrıca Ocak 2018'de akıllı telefonlardan alınan verginin yükselecek olması bu fiyatı 6.399'a kadar yükseltebilir. Şimdilik bu konu hakkında bir şey söylemek çok sağlıklı olmayacaktır. Umarız kurdaki bu yükselişin önüne yakın zamanda geçilir.

Siz telefonlara gelen zamlardan şikayetçi misiniz?