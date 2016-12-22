Telefonlara 8 GB RAM Geliyor!

8 GB LPDDR4 tipi RAM üretimine başlandığının açıklanması ile birlitke akıllı telefonlarda da farklı bir dönem başladı. Öyle ki telefonların yüksek performans göstermesi ve akıcı bir oyun deneyimi sağlayabilmesi adına telefonların yüksek RAM’li olması oldukça önemli. Bu açıdan 6 GB yerine 8 GB RAM’li telefonların piyasaya sunulması kullanıcılar için ve özellikle oyun oynamayı seven kişiler için ciddi bir alternatif yaratacak.

Bu konuda 2017 yılı ve sonrasında önemli gelişmelerin yaşanması beklenirken ilk örneklerin Şubat ayı itibariyle görülebileceği belirtildi. Markalarının gövde gösterisi yapacağı Dünya Mobil Kongresi’nde 8 GB RAM ile donatılmış pek çok farklı telefonun tanıtılması beklenirken bu kongreyle birlikte 8 GB konusunda da artık resmen işlemlere başlanmış olacak.

Sağlanacak imkanlar ile birlikte kullanıcıların 8 GB RAM’li telefonlar ile çok daha iyi bir telefon deneyimi yaşayacak olması piyasaları da hareketlendirecek. Özellikle kullanıcılarının fiyattan ziyade yüksek performans ve üstün özelliklere sahip donanımları tercih edildiği telefonları satın aldığı görülürken bu konuda yapılacak geliştirmeler kuşkusuz markaların daha yüksek satışları ulaşmasını sağlayacak. Samsung, Apple ve özellikle Çin’deki yerel üreticiler tarafından bu konuda ilk adımların atılması bekleniyor. Mobil Dünya Kongresi'nde bu 8 GB RAM konusunda da önemli beklentiler bulunuyor.