Çin'li bir kadın akıllı telefonda uzun süre oyun oynamaktan görmek yeteneğini kaybetti...

Gün içinde hatta günün büyük bir bölümünde akıllı telefonlar ile geçirdiğimiz zaman giderek artıyor. Elektronik ekranların gözlere zarar verdiğini hepimiz biliyoruz. Ancak Çin'li bir kadın günün büyük bir bölümünü telefonunda oyun oynayarak geçirince kör oldu.

Wu Xiojing isimli 21 yaşındaki genç kadın, popüler çok oyunculu bir telefon oyunun çok ciddi hayranıydı. Oyunu uzun süre oynamasının ardından sağ gözünde görüş kaybı fark edince hemen hastaneye gitti. Hastenede sağ gözde Retinal Arter Tıkanıklığı teşhis edildi.

Çinli sosyal medya sitesi Weibo’daki kullanıcılar çoğunlukla Wu’nun durumuna tepkili davrandılar. Sosyal medya kullanıcıları, Hala yatakta bile cep telefonu tutuyor. yorumunda bulunarak tepkilerini dile getirdi. Wu ise hala oyunu telefonundan kaldırmayı düşünmediğini ve oynayacağını söylüyor.



Siz günde kaç saat oyun oynuyorsunuz?