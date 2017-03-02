Yeni iPhone modellerinin yüksek fiyatlı olması bekleniliyor. Bununla birlikte bu durumun diğer akıllı telefonları da etkilenmesi bekleniyor.

Amiral gemisi teleofn modellerinin fiyatlarının yüksek olmasından şikayet edenler orta seviye telefonlarda dahi artık yüksek fiyat etiketleriyle karşı karşıya kalabilir. Bu analistlerin ortaya koyduğu bilgiler. Birçok akıllı telefon üreticisi daha şimdiden üretim maliyetlerini satış fiyatlarına yansıtmaya başladı bile. Bununla birlikte pahalı telefon fiyatlarının sadece iPhone 8 için geçerli olmayacağı belirtiliyor.

RAM, NAND Flash depolama ve AMOLED paneller gibi anahtar bileşen parçalarda fiyatlar artıyor. Sıkı rekabetten dolayı daha iyi malzemeler arayışında oldukları için teknoloji devleri maliyetleri arttırıyor. Analistler, iPhone'un ortalama satış fiyatının bu yılın sonlarına doğru güçlü bir iPhone 8 satışıyla canlanmasını bekliyorlar.

Ancak belli bileşenlerde daha fazla para harcayacak tek şirketin Apple olmayabileceği ortaya çıkıyor. Android işleti sistemli telefonlarında iPhone parçalarıyla eşlenebilir. Bu nedenle fiyatlarda ciddi artışlar görülebilir.

Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz?