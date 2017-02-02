Teknoloji devleri Trump'a resmi mektup gönderdi!

Tim Cook, Başkan Trump'un göçmenlik emirlerine karşı tutumu konusunda eleştirdi. Trump'ın Apple'ın üretimini ABD'ye kaydırmak isterken böyle birşey ile karşılaştığı için şaşıracaktır. Tim Cook, Apple'ın muhalefetini daha da ileriye götürmeyi planlıyor. Beraberinde göç ve seyahat emirlerine karşı resmi mektup yollayan iki şirketler arasında.

Gazeteci Kara Swisher'a göre Apple, Google, Facebook, Microsoft bu mektupta işbirliği yapan şirketler arasında. Teknoloji devlerinin Trump'a karşı tutumu belli. geçen hafta ABD Ticaret Bakanlığı'nın Trump yöneticilik kararından bu yana göçü destekleyen ilk ortak çabası olacak. Teknoloji şirketleri çabaları öncülük ederken, diğer endüstrileri de dahil etmek için çalışıyorlar.

Mektupta tam olarak neler söylendiği henüz belli değil ancak Apple'ın konuyla ilgili tutumunun farkındayız. Mektup mensupları tehdit edecek yada yasal işlem başlatacak mı yahut sadece Trump'a karşı tutumu göstermeye mi odaklı bunlar belli değil.

Geçtiğimiz haftasonu Tim Cook, Apple işçilerine Trump'tan gelen göç talimatının "destekledikleri bir politika olmadığını" açıklayan bir mesaj gönderdi.

Buna ek olarak Google'un CEO'su Sundar Pichai'de bu konudaki görüşlerini açık bir şekilde belirtmiş bu durumun üzücü olduğunu çalışanlarının ve ailelerinin ABD'ye acil giriş yapmasını istemişti. Tatilde yahut kendi ülkelerinde çalışanları için endişeli olduklarını net bir dilde açıklamıştı.

Apple ve diğer teknoloji şirketlerinin gönderilen mektupla ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıktığında burayı güncelleyeceğiz. Şimdilik bu kadar. Irak, İran, Somali, Sudan, Libya, Suriye ve Yemen vatandaşlarının Birleşik Devletler'e 90 gün boyunca tamamen girmeleri yasaklanmasından sonra bunların yaşandığını bilmeyenler için belirtmiş olalım.

Peki siz teknoloji şirketlerinin Trump'a karşı açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?