Biraz unutulmuş ama Tekken 7, PlayStation VR deneyimi sunmak için geliyor olabilir.

Artık bir buçuk yıl önce, Bandai Namco'nun popüler dövüş oyunu Tekken 7'deki bir sonraki yinelemeyi öğrendiğimize göre, bazı özel PlayStation VR (PS VR) içeriği özelliğine sahip olacağını düşünebiliriz. PlayStation VR oyunlarda her zaman farklı bir deneyim sunmayı amaçlamıştır.

Son olarak Resident Evil 7 oyununda harika bir deneyimin kapıları oyunseverlere açılmıştı. Cihazın diğer bakış açıları ile oynanan oyunlarda nasıl bir etki göstereceği de merak edilenler arasındaydı. Oyunseverlerin oynamaktan keyif aldığı Tekken 7 oyununa da PlayStation VR desteğinin yer aldığını videoda görüyoruz. VR deneyiminin dövüş oyunlarında kullanışlı olup olmayacağı yönünde merak ettiğimiz durumlarda yok değil.

Yeni bir video, PlayStation VR'de Tekken 7'in nasıl görüneceği hakkında bazı ayrıntıları ortaya koydu. Videoda PlayStation VR modunun nasıl görüneceğine dair bir önizleme yer alıyor. Görüntüler Devil Jin ile Street Fighter konuk karakteri Akuma'nın kasvetli ancak güzel Infinite Azure sahnesinde gerçekleşen bir eğitim oturumu olarak gösterdiği bir maçını konu alıyor. Şu an sadece VR'de eğitim modu sunulup sunulmayacağı veya diğer modların VR'de oynatılabileceği bilinmiyor.