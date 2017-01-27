Tekken 7 PC için Geliyor!

Namco tarafından geliştirilen ve yayınlanan Tekken serisinin yeni oyunu için oyunseverler büyük bir heyecanla bekliyor. Konsol dışında bilgisayarlar için nihayet çıkış yapması konsolu olmayanları mutlu edecek. Çünkü Tekken 7 oyununa benzer yapımlar piyasaya çıktı çıkmadı değil ancak hiç biri orjinal değildi. Atari salonların bir dönem vazgeçilmez oyunu olup eski Tekken oyunlarını bilgisayarda çalıştırma yolları bir şekilde bulunmuştu ancak yeni Tekken oyunları erişilemez durumdaydı. Neyse ki bu kötü, karanlık günler geride kaldı. Nihayetinde Tekken 7 PC sürümüyle karşımıza çıkacak.

Seri ilk defa resmi olarak PC oyuncularıyla buluşacak. Sinematik bir hikaye ve anlatım bulunduran Tekken 7 oyununu online olmak mümkün olacak. Ayrıca arkadaşlarınız ve diğer oyuncularla rakip olabilirsiniz. Sanırım oyunun en heyecan verici tarafı Akuma. Efsanevi kahramanın oyunda yer alması eminim sizleri de en az benim kadar heyecalandırıyor. Tanıdığımız kahramanlar dışında yenilerinin de yer aldığı Tekken 7 oyununun grafikleri heyecan verici. Umuyoruz gerçekten güzel bir deneyim yaşayacağız. Bir türlü bilgisayar dövüş oyunlarında yeri doldurulamayan o kısmı dolduracağına inanıyorum.

Tekken 7 çıkış tarihi

Oyunun çıkış tarihi 2 Haziran 2017 olarak belirlendi. Tekken 7, PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için gelecek. Oyun için ön siparişin başladığını da belirtelim.

Peki siz Tekken 7'ye Windows bilgisayarlarınızda yer vermeyi düşünüyor musunuz?

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