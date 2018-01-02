Sevilen yerli kahramanlardan Tarkan geri dönüyor...

Tarkan karakterini her ne kadar bir döneme damga vuran filmleriyle tanımış olsak da bu filmler aslında çizgi roman uyarlamasıdır. Sezin Burak tarafından yazılan ve çizilen Tarkan 1967 yılında Hürriyet gazetesiyle beraber evlerimize ilk kez konuk olmuştu.

Hun kahramanı olan Tarkan'ın bu çizgi romanları geri dönmek için hazırlanıyor. 1978 yılında aramızdan ayrılan Sezgin Burak'ın oğlu Tan Burak, Tarkan'a yeniden başlamaya karar verdi.

Yapılan açıklmada, Sezgin Burak'ın ani ölümünden dolayı yarım kalan Milano'ya Giden Yol hikayesinin devamının yayınlanacağı belirtilmiş. Bu maceredan sonra da Tarkan'ın daha önce hiç yayınlanmayan maceraları yayınlanacak.





Siz Tarkan'ın geri dönüşü hakkında ne düşünüyorsunuz?