TESK başkanı son açıklamasıyla taksitle telefon almanın geri gelebileceğinin mesajını verdi...

Ülkemizde 2013 yılından beri telefonlara uygulanan taksit imkanı kaldırılmış ve sadece peşin satışı başlamıştı. Sadece operatörler ve bazı perakende teknoloji marketleri kontratlı ve kredi kullandırarak taksitli telefon satışı yapabiliyordu.

Bugün elde edilen bilgilere göre, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) başkanı, akıllı telefonlara taksit imkanının geri gelebileceğinin sinyallerini verdi.

TESK başkanı Bendevi Palandöken, "Cep telefonlarında kredi kartına taksit yasağı kalkmalı. İstatistiklere göre, akıllı telefon kullananlar ortalama 2 yılda bir cep telefonu değiştiriyor. Cep telefonu satışında kredi kartına taksit imkanı sağlanırsa bankalar yerine esnafımız kazanır. Vatandaş faiz ödemez, kredi faizlerinde de azalma olur. Cep telefonu ve diğer elektronik eşyaları almak isteyen vatandaşlar, mağaza yetkilileri tarafından mağazanın içindeki mobil banka şubesine yönlendiriliyor. Bankalar da 10 dakika içinde krediyi onaylayarak kredi kartına taksit yapılmayan cep telefonu satışı için 36 ay vadeli kredi verebiliyor." ifadelerini kullandı.

TESK'nın bu isteğinin meclise taşınıp taşınmayacağı henüz bilinmiyor. Fakat insanların telefon almak için bankalardan kredi çekmesi son zamanlarda büyük artış gösterdi. Bunun 2018 yılında önüne geçileceğini düşünüyoruz.



Sizce taksitli telefon almak daha iyi mi?