Mühendisler suyla çalışan araba geliştiridiler. Yakında mazot ve benzin hayatımızdan silinecek...

Geliştiriciler çalışmalarına son hızıyla devam ediyor. Kaynaklar hızla tükeniyor, altenatif yakıt için çalışmalarında her geçen gün hızlanıyor. Bütün dünyada fosil yakıtlı otomobil kullanımı hızla düşüyor ve bu durum otomotiv devlerini farklı yakıt türlerine yöneltiyor. Seat, yeni bir yakıt türüyle çalışan otomobil üretti.

Aqualia adındaki model atık su kullanarak çalışıyor. Otomobil, sudaki biyoyakıt ayrıştırarak elde edilen yakıtla çalışıyor. söz edilen biyoyakıt benzine göre %80 daha az karbondioksit salınımı sunuyor.

Audi de atık suyu sentetik yakıta dönüştürmeyi başardı. Firma sudan elde edilen enerjiyi depolayarak e*dizel üretti. Audi ortakları Ineratec GmbH veEnergiedienst AG ile beraber İsviçre'de tesis açarak e-dizel üretecek.



Siz hangi model araç kullanıyorsunuz?